На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего главу филиала строительного управления осудили за взятки на контрактах

Экс-главу филиала строительного управления Сергу осудили на 5,5 лет за взятки
true
true
true
close
Shutterstock

Экс-глава филиала строительного управления Юрий Серга осужден на 5,5 лет за семь взяток на контрактах с Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГВСУ СК России.

Там указали, что представленные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора Серге. Уточняется, что он был признан виновным в получении семи взяток в крупном и особо крупном размерах. Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ему также запрещено в течение семи лет занимать должности, предполагающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Установлено, что в 2022–2023 годах госзаказчик заключил многомиллионные контракты на капитальный ремонт объектов в нескольких регионах с ООО «Торговый Дом Кипаларм», ЗАО «ССК «Амалтея»» и ООО «СТК Горячий цех». Контроль за исполнением этих контрактов был возложен на Сергу.

По данным следствия, в указанный период Серга, действуя в составе организованной группы, получил от руководителей компаний взятки за содействие в заключении субподрядных договоров и общее покровительство при выполнении работ. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 8,5 млн рублей. В результате условия контрактов выполнены не были, что привело к значительному ущербу для Министерства обороны РФ.

Ранее саратовских сотрудников ДПС задержали по подозрению во взяточничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами