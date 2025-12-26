Бывшего главу филиала строительного управления осудили за взятки на контрактах

Экс-глава филиала строительного управления Юрий Серга осужден на 5,5 лет за семь взяток на контрактах с Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГВСУ СК России.

Там указали, что представленные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора Серге. Уточняется, что он был признан виновным в получении семи взяток в крупном и особо крупном размерах. Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ему также запрещено в течение семи лет занимать должности, предполагающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Установлено, что в 2022–2023 годах госзаказчик заключил многомиллионные контракты на капитальный ремонт объектов в нескольких регионах с ООО «Торговый Дом Кипаларм», ЗАО «ССК «Амалтея»» и ООО «СТК Горячий цех». Контроль за исполнением этих контрактов был возложен на Сергу.

По данным следствия, в указанный период Серга, действуя в составе организованной группы, получил от руководителей компаний взятки за содействие в заключении субподрядных договоров и общее покровительство при выполнении работ. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 8,5 млн рублей. В результате условия контрактов выполнены не были, что привело к значительному ущербу для Министерства обороны РФ.

Ранее саратовских сотрудников ДПС задержали по подозрению во взяточничестве.