Саратовских сотрудников ДПС задержали по подозрению во взяточничестве

В Саратове задержали сотрудников ДПС по подозрению во взяточничестве

Двое сотрудников саратовской ДПС задержаны по подозрению в получении взятки. Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ России по региону, сообщает Следственный комитет.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС УМВД России по г. Саратову ГУ МВД России по Саратовской области, занимающих руководящие должности», — говорится в сообщении.

Предварительно, за последние несколько лет подозреваемые сотрудники получили от своих подчиненных взятку на общую сумму не менее 1 млн рублей за покровительство и попустительство по службе. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

В Саратовской полиции сообщили, что по данному факту руководство главка решило провести служебную проверку. Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел, а также привлечены к предусмотренной законом ответственности.

