На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Саратовских сотрудников ДПС задержали по подозрению во взяточничестве

В Саратове задержали сотрудников ДПС по подозрению во взяточничестве
true
true
true
close
forden/Shutterstock/FOTODOM

Двое сотрудников саратовской ДПС задержаны по подозрению в получении взятки. Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ России по региону, сообщает Следственный комитет.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ДПС УМВД России по г. Саратову ГУ МВД России по Саратовской области, занимающих руководящие должности», — говорится в сообщении.

Предварительно, за последние несколько лет подозреваемые сотрудники получили от своих подчиненных взятку на общую сумму не менее 1 млн рублей за покровительство и попустительство по службе. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

В Саратовской полиции сообщили, что по данному факту руководство главка решило провести служебную проверку. Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел, а также привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Ранее сотрудники ФСБ посетили главу Кронштадтского района Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами