Дизайнер рассказала, как стильно украсить дом к Новому году

Дизайнер Сургаева: украшение дома к Новому году стоит начать с выбора концепции
StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

При украшении дома к Новому году первым делом важно выбрать стилистику и цветовую палитру праздничных элементов. Об этом «Пятому каналу» рассказала дизайнер интерьера Валерия Сургаева.

Эксперт подчеркнула, что наиболее стильно выглядят украшения одной цветовой гаммы, которая может связать даже разноплановые элементы. Также можно сделать акцент на сюжете, например, оформить квартиру в русском стиле. Однако в таком случае важно выдержать единую ноту.

Дизайнер добавила, что в грядущий год Красной Огненной Лошади будут актуальны все оттенки красного или терракотового. При этом основную гамму можно дополнить деталями золотого или другого акцентного цвета. Для того чтобы интерьер не стал слишком ярким, специалист посоветовала начать с выбора «базы» из более нейтральных тонов.

«Ароматы — это то, что создает нам настроение. Можно сделать какие-то натуральные элементы типа апельсиновых корок или ветки елки поставить. Либо купить готовые диффузоры, добавив какие-то цитрусовые нотки, ароматы глинтвейна», — отметила эксперт.

Еще одним важным аспектом в интерьере она назвала световой декор. По словам дизайнера, важно, чтобы все гирлянды, свечи и лампочки давали свет одной температуры — мягкий и теплый желтый.

Эксперты Роскачества до этого предупредили, что при выборе как живой, так и искусственной новогодней елки нужно обращать внимание на ряд ключевых аспектов, с помощью которых удастся избежать покупки несвежего или ядовитого дерева. Так, натуральные елки следует приобретать только в официальных точках продаж, информацию о которых часто публикуют на сайтах местных администраций.

Ранее стилист рассказал, как модно украсить елку в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
