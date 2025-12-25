Петербуржец повалил контролера на пол в автобусе и попал под суд

В Санкт-Петербурге безбилетника осудят за нападение на контролера в автобусе. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, петербуржец набросился на контролера с кулаками, когда тот потребовал оплатить проезд. Он схватил его за шею и форменную одежду, ударил по лицу не менее двух раз, повалил на пол и разорвал удостоверение, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью.

Все произошло в салоне автобусе на территории Невского района вечером 26 августа. За насилие и оскорбления в адрес представителя власти в отношении хулигана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд. Нарушителю порядка грозит реальный срок.

