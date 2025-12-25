На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец повалил контролера на пол в автобусе и попал под суд

Петербуржец порвал удостоверение контролера, попросившего оплатить проезд
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге безбилетника осудят за нападение на контролера в автобусе. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, петербуржец набросился на контролера с кулаками, когда тот потребовал оплатить проезд. Он схватил его за шею и форменную одежду, ударил по лицу не менее двух раз, повалил на пол и разорвал удостоверение, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью.

Все произошло в салоне автобусе на территории Невского района вечером 26 августа. За насилие и оскорбления в адрес представителя власти в отношении хулигана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд. Нарушителю порядка грозит реальный срок.

Ранее мать троих детей наказали за использование карты ребенка для оплаты проезда в метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами