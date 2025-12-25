На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Севастопольский настройщик фортепиано отдал мошенникам почти 3 млн рублей

В Севастополе настройщик фортепиано лишился почти 3 млн рублей из-за мошенников
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Севастополе 71-летний настройщик фортепиано доверился мошенникам и лишился сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пенсионеру в мессенджере написали неизвестные, представившиеся сотрудниками аналитического отдела инвестиционной компании. Они предложили ему заняться вложениями и пообещали большой доход. Пожилой мужчина поверил аферистам и начал отправлять им свои средства. При этом первые переводы приносили «прибыль», что внушило жертве мошенников дополнительную уверенность в его действиях.

После шести переводов связь с «аналитиками» прервалась. К этому моменту обманутый мужчина уже перевел преступникам почти 3 млн рублей.

Ранее школьник испугался «уголовного дела», собрал дома все драгоценности и отдал мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами