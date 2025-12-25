Севастопольский настройщик фортепиано отдал мошенникам почти 3 млн рублей

В Севастополе 71-летний настройщик фортепиано доверился мошенникам и лишился сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пенсионеру в мессенджере написали неизвестные, представившиеся сотрудниками аналитического отдела инвестиционной компании. Они предложили ему заняться вложениями и пообещали большой доход. Пожилой мужчина поверил аферистам и начал отправлять им свои средства. При этом первые переводы приносили «прибыль», что внушило жертве мошенников дополнительную уверенность в его действиях.

После шести переводов связь с «аналитиками» прервалась. К этому моменту обманутый мужчина уже перевел преступникам почти 3 млн рублей.

Ранее школьник испугался «уголовного дела», собрал дома все драгоценности и отдал мошенникам.