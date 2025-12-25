Школьник испугался «уголовного дела», собрал дома все драгоценности и отдал мошенникам

В Чусовом 16-летний школьник поверил в несуществующее уголовное дело и по указанию мошенников собрал дома драгоценности и деньги и отвез мошенникам в Пермь. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент начался с телефонного звонка. Неизвестная женщина представилась сотрудником интернет-магазина и под предлогом получения товара попросила подростка назвать код из СМС. Позже юноше позвонил мужчина, который назвался сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что данные школьника якобы попали в руки преступников, которые используют их для финансирования вооруженных сил недружественного государства.

Чтобы «избежать уголовной ответственности», подростку было предложено собрать дома все деньги и ценности для «декларирования» и передать курьеру. Поверив злоумышленникам, школьник взял ювелирные украшения и наличные, на такси приехал из Чусового в Пермь, где встретился с курьером.

После передачи денег юноша сообщил о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Общий ущерб семья оценила в 630 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Барнауле 15-летний школьник на съемных квартирах оборудовал узлы связи мошенников.