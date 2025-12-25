На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мордовии мужчина будет год отрабатывать нацистскую татуировку

Жителя Саранска отправили на исправительные работы из-за рисунков свастики
Shutterstock

В Мордовии мужчина будет год отрабатывать на исправительных работах за нацистскую татуировку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Житель Саранска уже привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Дело в том, что на его правой руке имеется татуировка в виде «эзотерического и оккультного символа, который широко использовался в германском неоязычестве и нацистском мистицизме».

Мужчина получил штраф, но продолжил публиковать рисунки и фото со свастикой в сети. После очередной публикации его задержали и обнаружили провокационную татуировку, которую россиянин так и не свел.

В его квартире нашли запрещенную на территории РФ литературу, а в шкафчике на работе — «предметы с изображением символик, схожих с нацистскими до степени смешения».

В конце сентября в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 282.4 УК РФ («неоднократная пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики»). Недавно суд вынес виновному приговор — 1 год исправительных работ.

Ранее тату-мастер попал под суд после того, как сделал татуировку на спине 14-летнего мальчика.

