Тату-мастер попал под суд после того, как сделал татуировку на спине 14-летнего мальчика

Тату-мастер в Таиланде сделал тату ребенку без разрешения родителей и поплатился

Тату-мастер из Таиланда сделал татуировку несовершеннолетнему и оказался в центре скандала. Об этом пишет Thaiger.

На прошлой неделе 14-летний мальчик пришел вместе с другом к популярному в TikTok тату-мастеру, у которого есть салон в районе Рам Интра в Бангкоке.

Не спросив у посетителя согласия родителей, он набил на спине подростка татуировку с изображением обезъяноподобного индуистского божества Ханумана. Увидев результаты его работы, семья школьника обратилась в полицию и подала судебный иск.

Тетя мальчика рассказала о ситуации в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и потребовала привлечь мастера к ответственности, отметив, что до этого он делал татуировки и другим несовершеннолетним. По ее словам, татуировщик должен исправить ситуацию и удалить рисунок.

Сам мальчик признался, что теперь жалеет о своем решении.

