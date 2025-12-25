На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском городе 17 тысяч жителей остались без тепла в 30-градусный мороз

В Серове 17 тысяч жителей остались без тепла в 30-градусный мороз
true
true
true
close
ThomsonD/Shutterstock/FOTODOM

В городе Серов Свердловской области в 30-градусный мороз без тепла остались 17 тысяч жителей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как отмечается, в результате аварии на одной из городских котельных пострадали жители несколько районов 90-тысячного города.

«24 декабря 2025 года около 22 час. 40 мин. из-за сбоя автоматики произошло отключение котла № 1 в котельной № 1, находящейся в пользовании ООО «Вертикаль», — сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре уточнили, что авария затронула 338 многоквартирных домов, где живут около 17 тысяч человек, а также 102 нежилых объекта, в том числе два образовательных учреждения, пять детских садов и подразделение городской больницы. В настоящее время на котельной ведутся восстановительные работы, однако ситуацию осложняют сильные морозы. Сейчас в городе по данным Gismeteo −27 градусов, при этом в течение дня температура опускалась до −40. Однако 26 декабря по прогнозу ожидается потепление до −20 градусов.

Ранее в Новосибирске несколько многоквартирных домов остались без отопления в 30-градусный мороз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами