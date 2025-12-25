В российском городе 17 тысяч жителей остались без тепла в 30-градусный мороз

В Серове 17 тысяч жителей остались без тепла в 30-градусный мороз

В городе Серов Свердловской области в 30-градусный мороз без тепла остались 17 тысяч жителей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как отмечается, в результате аварии на одной из городских котельных пострадали жители несколько районов 90-тысячного города.

«24 декабря 2025 года около 22 час. 40 мин. из-за сбоя автоматики произошло отключение котла № 1 в котельной № 1, находящейся в пользовании ООО «Вертикаль», — сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре уточнили, что авария затронула 338 многоквартирных домов, где живут около 17 тысяч человек, а также 102 нежилых объекта, в том числе два образовательных учреждения, пять детских садов и подразделение городской больницы. В настоящее время на котельной ведутся восстановительные работы, однако ситуацию осложняют сильные морозы. Сейчас в городе по данным Gismeteo −27 градусов, при этом в течение дня температура опускалась до −40. Однако 26 декабря по прогнозу ожидается потепление до −20 градусов.

