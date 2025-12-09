В Новосибирске несколько многоквартирных домов остались без отопления в 30-градусный мороз

МЧС: в Новосибирске 8 домов остались без отопления в 30-градуный мороз

Восемь многоквартирных домов в Ленинском районе Новосибирска остались без отопления в 30-градусный мороз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что специалисты планируют закончить ремонт теплосетей к вечеру 9 декабря. При этом во второй половине дня в Новосибирске ожидается до -29°C, а в некоторых районах — до -34°C.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Свердловской области ночью температура опускалась до -42°C.

30 ноября в Барнауле водитель такси высадил женщину на 9-м месяце беременности после просьбы включить отопление в салоне.

Жительница города Ксения рассказала, что вызвала такси с беременной подругой. Когда пассажирки сели в машину, водитель разговаривал по телефону и не обращал на них внимания. После того, как пассажирки неоднократно потребовали прекратить разговор и обратить на них внимание, водитель заявил, что отменил заказ, и высадил пассажирок на улицу. Одна из них находится на 9 месяце беременности, на улице в этот момент был мороз -20 градусов.

Ранее стало известно, что студенты МГУ боятся замерзнуть и приносят обогреватели в аудитории, где нет отопления.