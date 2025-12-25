В Калининграде двое мужчин избили супругов за отказ женщины познакомиться

В Калининграде мужу с женой разбили лица после отказа женщины познакомиться с прохожим. Об этом стало известно «Клопс».

Вечер 2 ноября 49-летний Роман и его 44-летняя жена Виктория (имена изменены — прим. ред.) провели с друзьями. Они сменили несколько баров и остановились в заведении на Коммунальной улице. Когда пара уже собиралась уходить домой, к женщине, которая ждала мужа на крыльце, подошли двое парней. На их предложение познакомиться Виктория уточнила, что замужем.

Далее на улице появился Роман, он мирно спросил у незнакомцев, что им нужно, и они вдвоем начали его бить. Мужчина упал на землю и умолял остановиться, но нападавшие не слушали, а когда Виктория попыталась защитить супруга, на нее тоже подняли руку.

«Потом тот парень поднялся и со всей силы ударил лежащую жену так, что она еле жива осталась. Затем они снова продолжили избивать меня, а потом ещё несколько раз ударили жену и сбежали», — вспоминает Роман.

Посетители бара вызвали пострадавшим скорую и предложили им салфетки и воду. В результате избиения у Виктории оказались сломаны нос, два зуба и гайморова пазуха, также она получила тяжелое сотрясение. Роман получил многооскольчатые переломы костей носа со смещением отломков, перелом челюсти, голеностопа и множество кровоподтеков, ссадин и гематом.

По его словам, они с Викторией до сих пор восстанавливаются после нападения, а некоторые последствия останутся с ними навсегда. Нападавшие сами обратились в полицию после публикации видео с избиением, ими оказались мужчины 2000 и 1991 годов рождения. Один владелец барбер-шопа, второй у него работает, пояснил Роман.

Возбуждено уголовное дело по п. г ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц»). Расследование продолжается, однако пострадавший недоволен тем, что после допроса обоих подозреваемых отпустили домой, а не взяли под стражу.

Ранее в Нижнем Тагиле девушку, отказавшуюся знакомиться, ограбили и избили возле клуба.