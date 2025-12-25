На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутата гордумы Тольятти лишили должности после родов его жены в Чили

Telegram-канал Baza

Депутата городской думы Тольятти Александра Дорожкина лишили должности. Решение было принято на заседании думы, которое транслировалось во «ВКонтакте».

«На имя председателя думы поступило личное заявление от депутата Дорожкина Александра Викторовича о сложении полномочий председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству», — сказал спикер думы Сергей Рузанов.

Решение было принято большинством городских депутатов.

До этого издание Baza сообщило, что жена депутата Дорожкина родила ребенка в Чили. Женщина опубликовала в своих соцсетях видео о том, как они с мужем приняли решение рожать ребенка не в России, а в Чили, чтобы дать «сильный паспорт и возможность путешествовать», отметил Telegram-канал. Издание также сообщило, что стоимость услуги достигает миллиона рублей.

В свою очередь депутат Госдумы Евгений Ревенко отметил, что подобная ситуация недопустима. Он отметил, что «супруга депутата Гордумы позволяет себе хвастаться роскошными перелетами», когда российские военные воюют на фронте.

Ранее жена новосибирского депутата в соцсети послала подписчиков на три буквы.

