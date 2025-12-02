На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена новосибирского депутата в соцсети послала подписчиков на три буквы

В Новосибирске жена депутата Зубкова послала подписчиков на три буквы
ecnovikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга председателя Совета депутатов Новосибирского района Сергея Зубкова Екатерина Новикова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) послала на три буквы подписчиков, которые оставляли ей негативные комментарии. Об этом пишет местный портал NGS.RU.

Как уточняется, люди оставляли критикующие комментарии к фотографиям Новиковой и Дубая.

«Говорят, жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой ***, идите вы просто на ***** с моей страницы. Не портите себе настроение моей не целлюлитной попой», — написала жена Зубкова.

Она озвучила изданию свое мнение по этому инциденту.

«Что именно смутило читателей? О просьбе не вмешиваться в мою личную жизнь? Считаю, имею полное право! Я со своей стороны не занимаюсь оскорблением и обсуждением окружающих людей. Живу своей жизнью», — сказала женщина.

Новикова также считает, что ее аккаунт в соцсети — это личный фотоальбом, который не несет никакого негатива окружающим. Судя по аккаунту, за этот год Новикова посетила, помимо, ОАЭ, как минимум Бельгию, Францию и Италию.

