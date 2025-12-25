На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девушке изуродовали губы вместо их увеличения в башкирской клинике

В Уфе девушке повредили сосуды во время процедуры по увеличению губ в клинике
true
true
true
close
Telegram-канал SHOT

В Башкирии косметолог изуродовал губы клиентке и оставил ее с сильным отеком. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 29-летняя уфимка Валерия хотела увеличить губы к Новому году и обратилась в клинику «Анатоми». За миллилитр корейской гиалуронки и укол обезболивающего она заплатила 12 тыс. рублей.

На следующее утро у девушки на губах появились гематомы, при этом они отекли и кровоточили. С сильной жгучей болью Валерия пришла на прием, где у нее диагностирование повреждение сосудов из-за инъекции.

Клиника вернула деньги за оказанную услугу, но на требование компенсации в 45 тыс. рублей ответила отказом, обвинив девушку в вымогательстве.

Валерия уже написала заявление в прокуратуру и готовит иск в суд. Она до сих пор восстанавливается после процедуры.

Ранее в Нижнем Новгороде женщину не пропустили в метро по биометрии из-за филлеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами