Девушке изуродовали губы вместо их увеличения в башкирской клинике

В Уфе девушке повредили сосуды во время процедуры по увеличению губ в клинике

В Башкирии косметолог изуродовал губы клиентке и оставил ее с сильным отеком. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 29-летняя уфимка Валерия хотела увеличить губы к Новому году и обратилась в клинику «Анатоми». За миллилитр корейской гиалуронки и укол обезболивающего она заплатила 12 тыс. рублей.

На следующее утро у девушки на губах появились гематомы, при этом они отекли и кровоточили. С сильной жгучей болью Валерия пришла на прием, где у нее диагностирование повреждение сосудов из-за инъекции.

Клиника вернула деньги за оказанную услугу, но на требование компенсации в 45 тыс. рублей ответила отказом, обвинив девушку в вымогательстве.

Валерия уже написала заявление в прокуратуру и готовит иск в суд. Она до сих пор восстанавливается после процедуры.

