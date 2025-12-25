На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воры украли рождественские подарки на сумму $50 тыс. для нуждающихся детей

NYP: в США грабители украли рождественские подарки нуждающимся детям
true
true
true
close
Shutterstock

В США неизвестные украли около 600 рождественских подарков на сумму порядка $50 тысяч, пишет New York Post. Игрушки предназначались для сотен детей из малообеспеченных семей по всему южному Нью-Йорку.

Инцидент произошел ночью. По словам волонтера Мелиссы Доктофски, добровольцы заранее подготовили игрушки к распределению — обернули их в пленку и сложили под брезентом на территории склада. Однако укрытие не помешало преступникам — часть подарков была похищена, тысячи других единиц оказались разбросаны и повреждены дождем.

«Сердце разрывается. Зачем забирать у тех, у кого и так ничего нет?», — негодует Мелисса.

Несмотря на серьезный ущерб, волонтеры быстро получили поддержку от сообщества. Фонд Питера и Джери Деяны из Порт-Вашингтона выделил им $30 тысяч на покупку новых игрушек.

«Дети, особенно из семей, испытывающих трудности, не должны лишаться праздничной радости из-за эгоистичных злоумышленников», — говорится в заявлении фонда.

Кроме того, в организацию начали поступать подарочные карты и новые пожертвования. По словам Доктофски, несмотря на кражу, команда намерена выполнить свою миссию и доставить подарки детям вовремя.

Ранее безработный отец украл 180 кг авокадо, чтобы продать их и купить подарки детям .

