Безработный отец украл 180 кг авокадо, чтобы продать их и купить подарки детям

NYP: в США арестовали мужчину, укравшего 180 кг авокадо
Police Department

В округе Майами-Дейд, штат Флорида, полиция задержала 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже крупной партии авокадо с частной фермы. По данным офиса шерифа, речь идет примерно о 180 килограммов фруктов, пишет New York Post.

Как следует из полицейского отчета, Эдель Перес проник на территорию фермы в сельском районе Редленд, воспользовавшись дырой в заборе. По версии следствия, он сорвал сотни авокадо, сложил их в сумки и загрузил в багажник своего автомобиля Mercedes-Benz.

Подозреваемого заметил заместитель шерифа, патрулировавший район около 2:30 ночи. Офицер обратил внимание на припаркованный у дороги автомобиль рядом с авокадовой рощей и увидел мужчину, одетого во все черное, который собирал фрукты с деревьев и наполнял ими черные сумки.

В общей сложности у задержанного изъяли около 400 фунтов авокадо. По данным полиции, Перес признался, что понимал противоправность своих действий, однако заявил, что является безработным отцом двоих детей и намеревался продать авокадо на улице, чтобы купить им рождественские подарки.

В итоге мужчине были предъявлены обвинения в крупной краже третьей степени и незаконном проникновении на сельскохозяйственную территорию. Дальнейшую судьбу подозреваемого определит суд.

Ранее женщина угнала грузовик с 10 тыс. пончиков внутри.

