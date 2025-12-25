Врач рассказала, кому нужно есть красную икру с осторожностью

Врач Кашух: людям с гипертонией нужно есть икру в умеренных количествах

Людям с гипертонией, повышенным уровнем холестерина и болезнями сердца важно есть красную икру в умеренных количествах, чтобы не навредить здоровью. Об этом Life рассказала гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«У красной икры высокая пищевая плотность и калорийность — около 250–270 килокалорий на 100 граммов. Важно помнить, что высококалорийные продукты при бесконтрольном включении в рацион могут способствовать нарушению обмена веществ и набору веса», — объяснила специалист.

Она добавила, что в продукте содержится большое количество соли, используемой для консервации. Чрезмерное употребление соли может стать причиной повышения артериального давления, а также создавать дополнительную нагрузку на сердце и почти. Поэтому пациентам с гипертонией, болезнями сердца и почечной недостаточностью следует есть икру в умеренных количествах. А людям, у которых повышенный уровень холестерина, можно употреблять только пару чайных ложек икры 1–2 раза в неделю, предупредила врач.

Помимо этого, красная икра может вызвать аллергическую реакцию. Гастроэнтеролог порекомендовала тем, кто склонен к аллергии или пробует продукт в первый раз, проявлять особую осторожность и съесть только небольшую порцию.

Помимо этого, детям до трех лет можно употреблять лишь маленькое количество икры. Врач подчеркнула, что при отсутствии аллергических реакций с возрастом порцию можно постепенно увеличивать.

Эксперт программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова до этого говорила, что при выборе икры нужно обращать внимание на ее консистенцию. По словам специалиста, качественный продукт состоит из цельных икринок примерно одинакового размера, которые легко отделяются друг от друга, без излишней сухости или тянущейся жидкости.

Ранее диетолог предложила рецепт полезного новогоднего салата.