Диетолог предложила рецепт полезного новогоднего салата

Диетолог Королева посоветовала не добавлять майонез и картофель в салаты
A. Zhuravleva/Shutterstock/FOTODOM

Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в интервью «Радио 1» предложила рецепт салата оливье, который, по ее словам, не только порадует вкусом, но позволит избежать чувства тяжести после праздничного ужина.

Вместо картофеля она посоветовала использовать топинамбур.

«Это корнеплод, который прекрасно заменит картофель и будет очень полезным в силу наличия большого количества минералов, микроэлементов и хорошей растительной клетчатки», — рассказала Королева.

Вместо колбасы в салат лучше добавить отварное мясо птицы или говядину, майонез заменить на домашний соус, соленые огурцы — на свежие, консервированный горошек — на замороженный, а морковь слегка недоварить, чтобы сохранить клетчатку, порекомендовала специалист.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что в течение дня накануне новогодней ночи не следует пропускать приемы пищи, чтобы к вечеру не быть слишком голодным и не наброситься на стол с закусками и тяжелыми блюдами.

Ранее россиянам рассказали, в какой посуде следует готовить новогодние блюда.

