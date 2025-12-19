Россиянам рассказали, как выбрать икру и рыбу к новогоднему столу

Эксперт Самойлова: при выборе икры нужно обращать внимание на ее консистенцию

Икра и рыба каждый год традиционно становятся одними из главных продуктов на праздничном застолье, поэтому их выбор требует особенного внимательного подхода. При покупке важно учитывать цвет, запах и другие детали. Об этом «Известиям» рассказала эксперт программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова.

Специалист объяснила, что при выборе охлажденной рыбы особое внимание нужно обратить на ее внешний вид. У свежей рыбы должны быть прозрачные глаза, нейтральный морской запах и естественный блеск чешуи, а ее жабры должны быть розового или красного цвета баз потемнений.

Замороженную рыбу важно выбирать с минимальным, ровным и прозрачным слоем льда. По словам эксперта, плотная ледяная корка может свидетельствовать о повторной заморозке, которая негативно влияет на текстуру и вкус продукта.

Копченая рыба должна иметь мягкий аромат и естественный оттенок. Самойлова объяснила, что чрезмерно яркий цвет и резкий запах нередко являются показателем того, что были применены ненатуральные компоненты.

При выборе икры необходимо обращать внимание на ее консистенцию. Качественный продукт должен состоять из цельных икринок примерно одинакового размера, которые легко отделяются друг от друга, без излишней сухости или тянущейся жидкости. В составе должны быть указаны лишь икра, соль и минимальное количество допустимых консервантов.

Также следует учитывать внешний вид упаковки икры: стеклянная банка позволяет визуально оценить состояние продукта, а герметичность вакуумной упаковки говорит о соблюдении технологических норм. При этом на этикетке должны быть написаны вид рыбы, производитель и регион вылова.

«Цена является важным, но не единственным ориентиром. Существенные отклонения от среднего уровня могут объясняться акциями или особенностями сырья, например, при продаже имитированной икры. Поэтому полезно сравнивать предложения», — рассказала специалист.

Не менее важно обращать внимание на репутацию продавца. Рекомендуется отдавать предпочтение крупным торговым сетям, в которых гарантий качества больше, чем в интернете.

