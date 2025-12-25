На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинка ушла из европейского колледжа из-за русского языка

Guardian: украинка ушла из колледжа в ЕС после требования выучить русский язык
true
true
true
close
Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Беженка с Украины Катерина Эндеберия покинула европейский колледж после того, как ее решили заставили выучить русский язык. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации издания, девушка переехала в британский Сток-он-Трент в 2022 году. Она училась на подготовительном отделении в местном колледже SFC, в течение года изучала экономику, политологию и статистику. Однако когда у нее начались трудности в учебе, преподаватели попытались убедить ее изучать русский язык.

«Поскольку ее отец — украинский солдат, она посчитала это травмирующим опытом, а просьбу — «оскорбительной и бестактной», сродни «дискриминации и расизму», — говорится в публикации.

Девушка заявила, что изучение русского языка противоречит ее личным принципам. Кроме того, она стала жертвой травли, а колледж не оказал ей дополнительной поддержки, но вместо этого пытался убедить ее изучать русский язык на уровне A-level.

3 декабря Верховная рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине.

В конце октября сообщалось, что в контексте потенциальных мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский может пойти на уступки, предоставив русскому языку официальный статус.

Ранее на Украине призвали заблокировать музыку из России ради «защиты культуры».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами