Guardian: украинка ушла из колледжа в ЕС после требования выучить русский язык

Беженка с Украины Катерина Эндеберия покинула европейский колледж после того, как ее решили заставили выучить русский язык. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации издания, девушка переехала в британский Сток-он-Трент в 2022 году. Она училась на подготовительном отделении в местном колледже SFC, в течение года изучала экономику, политологию и статистику. Однако когда у нее начались трудности в учебе, преподаватели попытались убедить ее изучать русский язык.

«Поскольку ее отец — украинский солдат, она посчитала это травмирующим опытом, а просьбу — «оскорбительной и бестактной», сродни «дискриминации и расизму», — говорится в публикации.

Девушка заявила, что изучение русского языка противоречит ее личным принципам. Кроме того, она стала жертвой травли, а колледж не оказал ей дополнительной поддержки, но вместо этого пытался убедить ее изучать русский язык на уровне A-level.

3 декабря Верховная рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине.

В конце октября сообщалось, что в контексте потенциальных мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский может пойти на уступки, предоставив русскому языку официальный статус.

Ранее на Украине призвали заблокировать музыку из России ради «защиты культуры».