На Украине заявили, что Зеленский готов присвоить официальный статус русскому языку

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров, возможно, даст официальный статус русскому языку и отменит закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По мнению журналистов, на это может указывать отзыв законопроекта, который лишил бы русский язык защиты Европейской хартии региональных и миноритарных языков.

Кроме этого, указывают журналисты, в проекте мирного урегулирования Украины и европейских стран существует пункт, согласно которому Украина и Российская Федерация обязаны будут усилить «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, религий и культур».

«Если это так, то речь идет о тектоническом сдвиге позиции официального Киева по урегулированию», — отмечается в публикации.

30 октября украинский депутат Владимир Вятрович сообщил, что Верховная Рада Украины больше не рассматривает законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии.

Ранее на Украине призвали заблокировать музыку из России ради «защиты культуры».