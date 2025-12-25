На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили идею создания Call of Duty со стрельбой по украинцам

Делягина удивила реакция на идею создать Call of Duty со стрельбой по украинцам
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Компьютерные игры сегодня стали важным инструментом формирования общественного сознания, обогнав даже влияние фильмов, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. На этом фоне реакция пользователей на идею создать патриотический аналог игры Call of Duty со стрельбой по украинцам, европейцам или американцам выглядит странной, заявил он в беседе с 360.ru.

Депутат объяснил свою идею тем, что в игре есть серии, в которых жертвами выступают русские – по его мнению, создание аналога с противоположным посылом будет логичным.

«Огромное количество граждан России мне написали: нет, убивать русских — это хорошо и приятно, и мы будем убивать русских, вы нам этого не запретите! Пусть даже в компьютерной игре», — заявил Делягин.

Он объяснил, что говорил о необходимости разработать качественную компьютерную игру, которая будет направлена на защиту Родины.

Напомним, идею создания патриотического русского шутера «ААА»-класса, аналога популярной игры, Делягин направил в Минцифры. При этом он подчеркнул, что стоит «сотни миллионов долларов» и занимает много времени, поэтому разработчики должны получить льготные кредиты и налоговые послабления. Свое предложение парламентарий объяснил тем, что, по его мнению, недружественные страны используют видеоигры для распространения «русофобской пропаганды», поэтому создание российского аналога «представляется сегодня для нашей страны стратегически важной задачей».

Ранее любителям видеоигр предложили вступать в беспилотные войска.

