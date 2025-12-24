На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Любителям видеоигр предложили вступать в беспилотные войска

Собянин пригласил любителей видеоигр вступать в беспилотные войска
Министерство обороны РФ

Таланты москвичей, которые побеждают в киберспортивных турнирах, могут быть полезны в беспилотных войсках. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме, пишет ТАСС.

Москвичи на всех общероссийских соревнованиях занимают как правило первые места, любят поиграть в видеоигры, отметил мэр. В столице регулярно проходят порядка 200 киберспортивных соревнований.

«Есть ребята, которые заключают контракты, сейчас вот в рамках МО создают специальные подразделения, поэтому если кто-то будет желать, наверное их примут с большим удовольствием», — сказал Собянин.

Глава города отметил, что Москва стала одним из крупнейших центров по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для российской армии.

Собянин также сообщил, что Москва является крупнейшим центром по контрактации военнослужащих в зону СВО. По словам главы города, ежегодно контракты на военную службу добровольно заключают около 20 тысяч москвичей.

Ранее Собянин оценил упрощение механизма соцвыплат москвичам.

