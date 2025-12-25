Проглоченная зубочистка пробила желудок 74-летней пенсионерке

В Воронеже пенсионерке потребовалась срочная операция после того, как проглоченная пластиковая зубочистка пробила ей стенку желудка. Об этом сообщает пресс-служба Воронежской областной клинической больницы.

пенсионерка обратилась в медицинское учреждение с жалобами на нарастающую острую боль в животе. В ходе обследования врачи обнаружили в желудке инородное тело, которое пробило стенку органа. Выяснилось, что осколок пластиковой зубочистки прошел через слизистую и мышечный слой желудка и выступал наружу на 2 см, вызывая сильное воспаление.

Чтобы избежать обширной полостной операции, специалисты приняли решение об уникальном вмешательстве. Через рот пациентки они эндоскопически создали специальный «тоннель» в стенке желудка, аккуратно рассекли мышечный слой и извлекли предмет. После операции женщина еще некоторое время находилась под медицинским наблюдением и была выписана на амбулаторное лечение.

