Заключенных спецбатальона ВСУ ликвидировали при попытке проникнуть в Купянск

Вооруженные силы РФ ликвидировали заключенных из украинского специального батальона «Шквал», пытавшихся проникнуть в Купянск в Харьковской области. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекла городскую черту с севера. Всего отряд состоял из пяти человек.

«Их задачей были разведка и поиск локаций для ввода тяжелой украинской техники в освобожденный нашими войсками Купянск», — говорится в материале.

В нем отмечается, что российские военнослужащие с помощью тепловизора быстро вычислили бойцов ВСУ и уничтожили их точным ударом дрона. На этом фоне другие заключенные из батальона «Шквал» начали отказываться выполнять приказы офицеров о вылазках в Купянск и штурме населенного пункта, подчеркнули авторы публикации.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии подтвердил, что Купянск находится под контролем российских подразделений.

На следующий день военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что формирования ВСУ предпринимают попытки контратаковать в районе пяти населенных пунктов у Купянска. Как он сказал, все эти попытки оказываются тщетными.

Ранее Путин усомнился в подлинности видео Зеленского у стелы Купянска.