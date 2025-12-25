На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кабмин подготовит предложения по выплатам компенсаций за второе утраченное жилье

Правительство РФ предложит решение по выплате средств за второе утраченное жилье
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Правительство в ближайшее время предложит решение по выплате компенсаций гражданам за второе утраченное жилье в приграничных регионах России. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас кабмин решает некоторые технические вопросы с регионами.

«По поручению президента, безусловно, эту задачу решим, предложим в ближайшее время решение, как это может быть решено», — сказал вице-премьер.

19 декабря в ходе прямой линии президент Российской Федерации Владимир Путин поручил проработать вопрос возврата компенсаций за второе утраченное жилье из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилья в приграничных регионах страны. Путин отметил, что подобные вопросы приходят постоянно, включая ситуации, связанные с пожарами, наводнениями и так далее. По его словам, наиболее драматичная ситуация сложилась в Белгородской области.

Ранее Мантуров дал ряд поручений по дополнительной поддержке жителей Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами