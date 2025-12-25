Кабмин подготовит предложения по выплатам компенсаций за второе утраченное жилье

Правительство в ближайшее время предложит решение по выплате компенсаций гражданам за второе утраченное жилье в приграничных регионах России. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас кабмин решает некоторые технические вопросы с регионами.

«По поручению президента, безусловно, эту задачу решим, предложим в ближайшее время решение, как это может быть решено», — сказал вице-премьер.

19 декабря в ходе прямой линии президент Российской Федерации Владимир Путин поручил проработать вопрос возврата компенсаций за второе утраченное жилье из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилья в приграничных регионах страны. Путин отметил, что подобные вопросы приходят постоянно, включая ситуации, связанные с пожарами, наводнениями и так далее. По его словам, наиболее драматичная ситуация сложилась в Белгородской области.

Ранее Мантуров дал ряд поручений по дополнительной поддержке жителей Курской области.