ТАСС: ВСУ перебрасывают силы под Графское, пытаясь его удержать

Противник перебросил к населенному пункту Графское подразделения 225-го отдельного штурмового полка и остатки 57-й и 58-й отдельной мотопехотной бригад. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать Графское после потери поселка Вильча в Харьковской области.

«На харьковском направлении после утраты Вильчи противник сосредоточил усилия на удержании Графского, куда перебросил подразделения 225-го отдельного штурмового полка, а также остатки 57-й и 58-й отдельной мотопехотной бригад», — сказал собеседник агентства.

22 декабря в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области. По данным ведомства, задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север».

Бойцы этой же группировки за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике трех бригад и одного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Целями для ударов стали места скопления украинских солдат вблизи населенных пунктов Рыжевка, Писаревка, Алексеевка, Бояро-Лежачи, Грабовское и Андреевка.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ ликвидированы в результате удара близ Павловки.