«Уралдронзавод» отправил первые дроны «Бердыш» для спецоперации

«Уралдронзавод» отправил первую партию тяжелых боевых беспилотных летательных аппаратов «Бердыш» российским военным в зону спецоперации. Об этом ТАСС заявил гендиректор предприятия Владимир Ткачук.

По его словам, дрон подтвердил свою надежность и летные характеристики на полигонных испытаниях.

«Мы отправили первую тестовую партию, около ста дронов «Бердыш». Это очень стабильная машина. В ходе полигонных испытаний она подтвердила свою надежность — за сотню вылетов никаких сбоев. Мы также дождались, пока пройдут переподготовку операторы. Тяжелый дрон имеет абсолютно другую прошивку, и навыки пилотирования [нужны] иные», — сказал Ткачук.

По его словам, тяжелые дроны могут обеспечить поставку боеприпасов, провизии и воды передовым отрядам. Гендиректор «Уралдронзавода» отметил, что ситуация в данный момент такая, что логистика на автомобилях или даже легкобронированной технике практически невозможна, поскольку зона боевых действий изолируется дронами-камикадзе, поэтому тяжелые беспилотники, подчеркнул он, становятся единственным выходом.

На «Итогах года» президент России Владимир Путин заявил о нехватке тяжелых БПЛА, отметив, что эта проблема будет решена в ближайшее время.

