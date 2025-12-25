На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова поставила «диагноз» нынешним властям Европы

Захарова: власти Европы не могут называться элитами, так как больны русофобией
Сергей Гунеев/РИА Новости

Нынешние власти европейских стран не имеют права называться элитами, поскольку сделали слишком много плохого для своих граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Александру Кареевскому на «России-24».

«Элита — это чуть ли не лучшие представители своей страны. Это действительно должны быть выдающиеся люди, но не потому что они сами себя такими назначили и так себя видят в зеркале, а потому что они сделали столько и такого для страны, что действительно имеют право так называться», — сказала Захарова.

Она обратила внимание, что западные власти пожертвовали экономикой своих стран не ради государств третьего мира, как они заявляют, а потому что «заболели русофобией и нацизмом». В пример Захарова привела руководство Германии, Италии, Франции и Испании. По ее словам, эти страны были некогда благополучными, с накопленным колониальным опытом, однако их нынешние власти ввергли собственные государства в кризис.

«Сейчас, когда закончилась первая четверть 21 века, эта болезнь привела вот к таким уродливым формам в виде русофобии. К сожалению, они ей поддались, и имеют этот результат», — подытожила дипломат.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз стал русофобской организацией. По его словам, объединение мечтает о реванше, направленном против России, и на фоне этого медленно, но верно превращается в самодостаточный военный блок.

Ранее в Кремле исключили отказ Европы от русофобских устремлений.

