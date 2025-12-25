На пиратских видеосервисах в РФ стало заметно меньше рекламы

«Ъ»: объем рекламы на пиратских видеосервисах в РФ за год сократился на 54%

Пиратские видеоплощадок в текущем году потеряли 54% рекламных бюджетов по сравнению с 2024 годом. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на данные Digital Budget.

По данным портала, доходы таких сервисов сократились примерно на 7 млрд рублей, при этом их доля в общей структуре рекламных затрат снизилась с 4,7% до 1,9%.

Отмечается, что крупнейшими рекламодателями на пиратских сайтах остаются букмекеры с затратами в размере 79% в этом сегменте. Тем не менее они также заметно сократили долю своих ресурсов в бюджетных затратах — на 21 п. п., до 50%.

В свою очередь производители товаров повседневного спроса (FMCG-компании) почти полностью отказались от такого размещения, доля расходов была снижена с 10,4% до 0,6%.

По мнению участников рынка, тенденция может быть связана с ужесточением регулирования, вопросами репутации и развитием более прозрачных инструментов рекламы. Источники издания отметили, что по итогам 2025 года объем рекламного рынка на таких сайтах может сократиться до 4,2 млрд рублей, а в 2026 году — до 2,5–3,5 млрд рублей.

