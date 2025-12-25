На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Дорога вся перекрыта»: застрявшие фуры парализовали движение в Хабаровске

Mash: фуры парами застревают в центре Хабаровска, движение перекрыто
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В центре Хабаровска движение автомобилей парализовано из-за застревающих на обледенелой дороге фур. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Мэрия продолжает кормить людей обещаниями почистить дороги, пробки растут. Возле ТЦ на Ленинградской в гору не смогли подняться сразу два тягача. Остальным приходится объезжать их по тротуарам и газонам», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, заметно, что на дороге стоят застрявшие фуры, при этом остальные автомобили их объезжают. По данным канала, на пересечении Большой и Воронежской улицы также образовался автомобильный затор из-за гололеда.

До этого в Приморском крае автомобиль с медиками не смог подъехать к дому больного ребенка. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как автомобиль экстренных медицинских служб не может проехать по обледенелой дороге. Далее на записи заметно, что ребенок самостоятельно подходит к транспорту и садится в машину к медикам, которые оказывают ему необходимую помощь.

Ранее массовое ДТП парализовало МКАД.

