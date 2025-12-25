Названы сроки начала российских продаж кроссовера Jetour G700

Продажи нового кроссовера Jetour G700 в России начнутся в 2026 году

В 2026 году на российском рынке должен появиться новый премиальный гибридный внедорожник Jetour G700. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобиль оснащен полным приводом с семью режимами движения и гибридной силовой установкой. Также он может выступать в роли источника электроэнергии для хозяйственных нужд во время внедорожных поездок. Салон рассчитан на шесть человек, задние кресла снабжены восьмиточечной массажной системой. Медиасистема автомобиля включает четыре экрана, включая 17-дюймовый монитор для пассажиров заднего ряда.

На сегодняшний день модельный ряд Jetour представлен в России флагманским кроссовером X90 Plus, среднеразмерным кроссовером X70 Plus, компактными кроссоверами X50 и Dashing, а также полноприводными внедорожниками Jetour T2 и T1.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

