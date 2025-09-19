Режим «черного неба» объявили в Новосибирске

Режим «черного неба» (неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей. — прим. ред.) объявили в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В публикации говорится, что режим будет действовать в городе до вечера 19 сентября.

«До 18:00 (15:00 мск) на территории Новосибирска и Искитима сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере воздуха», — говорится в сообщении.

По данным управления, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности продолжаются.

Специалисты объяснили, что смог во время режима может образоваться из-за выхлопных газов и выбросов предприятий. Помимо этого, токсичные выбросы могут привести к приземной инверсии, когда температура у земли станет ниже, чем в верхних слоях атмосферы. Данное явление провоцирует накапливание вредных веществ.

В УГМС попросили местные предприятия ограничить выбросы загрязняющих веществ, а жителей призвали меньше проводить времени на улице и в личном транспорте.

