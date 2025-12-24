На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В квартире на западе Москвы произошло возгорание, спасен один человек

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В доме на Рублевском шоссе в Москве произошло возгорание. Об этом сообщили в Telegram-канале московского МЧС.

Загорелось помещение на 15 этаже, уточнили в ведомстве.

«Силами пожарных при помощи спасательных устройств спасен 1 человек с 16-го этажа. Проводятся дальнейшие работы по тушению», — говорится в сообщении.

Причины возгорания на данный момент неизвестны.

23 декабря в Москве произошел пожар в торгово-административном здании, огнеборцам удалось спасти 15 человек. По данным МЧС, инцидент произошел в здании на улице Пришвина. Загорание мебели произошло на минус первом этаже павильона. Специалисты оперативно ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.

20 декабря возгорание началось на 15-м этаже многоэтажки в российской столице. В МЧС рассказали, что причиной пожара стало воспламенение личных вещей и мебели.

Ранее в ЯНАО в результате пожара в доме пострадали шесть человек.

