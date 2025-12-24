Задержана банда стоматологов, удалявших россиянам здоровые зубы

В Удмуртии обвинили в серии афер двух организаторов и 15 работников сети стоматологических клиник. Об этом сообщило управление МВД по республике в Telegram-канале.

Следователи предъявили обвинение 17 участникам организованной группы в серии хищений денежных средств жителей Ижевска, Москвы, Барнаула и Набережных Челнах, где и были задержаны подозреваемые.

МВД установило, что два брата, живущие в столице, открыли сеть частных стоматологических клиник в разных городах. Они обещали своим клиентам бесплатные панорамные снимки и консультацию. После снимка кураторы предлагали пациентам дорогостоящее и ненужное лечение, а также навязывали дополнительные услуги.

Для оплаты услуг пациентам настойчиво предлагали оформить кредиты прямо в клинике. При этом аферисты не давали им возможности уйти или посоветоваться с родственниками.

В некоторых случаях участники группировки удаляли или лечили даже здоровые зубы, отметили в МВД.

В результате деятельности злоумышленников пострадали не менее 14 жителей Удмуртии, а также еще несколько десятков граждан из других регионов. Общий ущерб оценивается более чем в 4 млн рублей.

Ранее в США арестовали стоматолога, использовавшую суперклей для крепления виниров.