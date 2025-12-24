На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержана банда стоматологов, удалявших россиянам здоровые зубы

В Удмуртии задержали стоматологов, удалявших здоровые зубы и навязывавших кредиты
true
true
true
close
Shutterstock

В Удмуртии обвинили в серии афер двух организаторов и 15 работников сети стоматологических клиник. Об этом сообщило управление МВД по республике в Telegram-канале.

Следователи предъявили обвинение 17 участникам организованной группы в серии хищений денежных средств жителей Ижевска, Москвы, Барнаула и Набережных Челнах, где и были задержаны подозреваемые.

МВД установило, что два брата, живущие в столице, открыли сеть частных стоматологических клиник в разных городах. Они обещали своим клиентам бесплатные панорамные снимки и консультацию. После снимка кураторы предлагали пациентам дорогостоящее и ненужное лечение, а также навязывали дополнительные услуги.

Для оплаты услуг пациентам настойчиво предлагали оформить кредиты прямо в клинике. При этом аферисты не давали им возможности уйти или посоветоваться с родственниками.

В некоторых случаях участники группировки удаляли или лечили даже здоровые зубы, отметили в МВД.

В результате деятельности злоумышленников пострадали не менее 14 жителей Удмуртии, а также еще несколько десятков граждан из других регионов. Общий ущерб оценивается более чем в 4 млн рублей.

Ранее в США арестовали стоматолога, использовавшую суперклей для крепления виниров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами