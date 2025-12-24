На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин назвал приоритетом формирование нового качества жизни для москвичей

Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва уверенно конкурирует с ведущими мировыми мегаполисами. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета о результатах деятельности правительства города перед депутатами Мосгордумы.

«Несмотря на все сложности, мы ни на шаг не отступили от стратегических целей развития города. Постоянно идем вперед, ставим перед собой новые амбициозные цели. На равных конкурируем с ведущими мегаполисами планеты», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что ключевая задача городской власти — формирование нового качества жизни для жителей столицы.

«Стремимся выйти на новый уровень развития и создать новое качество жизни в Москве – динамичном, современном, комфортном и безопасном городе», — добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что экономическая значимость туристической отрасли Москвы продолжает расти. По его словам, в 2030 году вклад отрасли в валовой региональный продукт Москвы увеличится до 6–7%.

Градоначальник подчеркнул, что на сегодняшний день индустрия гостеприимства является одним из ключевых работодателей в столице.

