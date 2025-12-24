На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собянин отметил рост экономической отдачи туризма в Москве

Собянин: индустрия гостеприимства обеспечивает работой сотни тысяч москвичей
true
true
true
close
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Экономическая значимость туристической отрасли Москвы продолжает расти. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства города в Мосгордуме.

«Из года в год растет и экономическая отдача туризма. В 2030 году вклад отрасли в валовой региональный продукт Москвы увеличится до 6–7%», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

По его словам, индустрия гостеприимства уже сегодня является одним из ключевых работодателей в столице.

«Индустрия гостеприимства уже сегодня обеспечивает работой сотни тысяч москвичей», — подчеркнул мэр.

Ранее Мосгортуризм сообщил, что за первые шесть месяцев 2025 года Москву посетили 12,5 млн человек — на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Рост вклада туризма в экономику столицы связан с увеличением турпотока, развитием событийного туризма, модернизацией городской инфраструктуры и расширением предложения в сфере размещения, питания и досуга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами