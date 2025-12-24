Собянин отметил рост экономической отдачи туризма в Москве

Экономическая значимость туристической отрасли Москвы продолжает расти. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства города в Мосгордуме.

«Из года в год растет и экономическая отдача туризма. В 2030 году вклад отрасли в валовой региональный продукт Москвы увеличится до 6–7%», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

По его словам, индустрия гостеприимства уже сегодня является одним из ключевых работодателей в столице.

«Индустрия гостеприимства уже сегодня обеспечивает работой сотни тысяч москвичей», — подчеркнул мэр.

Ранее Мосгортуризм сообщил, что за первые шесть месяцев 2025 года Москву посетили 12,5 млн человек — на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Рост вклада туризма в экономику столицы связан с увеличением турпотока, развитием событийного туризма, модернизацией городской инфраструктуры и расширением предложения в сфере размещения, питания и досуга.