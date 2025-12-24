На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвиняемому в убийстве генерала Кириллова просят дать пожизненный срок

Прокурор просит дать пожизненный срок обвиняемому в убийстве генерала Кириллова
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура потребовала пожизненного заключения для Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в расправе над начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым и его помощником майором Ильей Поликарповым. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Собеседник агентства отметил, что прокурор просит назначить обвиняемому пожизненное лишение свободы «с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальное в колонии особого режима».

«Также приговорить Роберта Сафаряна к 28 годам лишения свободы, Батухана Точиева к 26 годам и Рамазана Падиева к 24 годам - каждому из них в тюрьме провести первые 8 лет, а остальное в колонии строгого режима», - заявил собеседник.

Кириллов и его помощник были подорваны 17 декабря 2024 года около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за теракт.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к преступлению причастны Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Им предъявили обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Ранее Генерал Фанил Сарваров погиб в результате взрыва в Москве.

