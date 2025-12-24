В ДР Конго затонуло судно с 800 пассажирами на борту

Actualité: судно с 800 пассажирами затонуло в ДР Конго

В Демократической Республике Конго потерпело крушение судно с более чем 800 пассажирами на борту. Об этом сообщает портал Actualité со ссылкой на данные конголезского отделения Красного Креста.

По данным властей, вероятной причиной трагедии, произошедшей на реке Конго в провинции Экваториальная, могла стать перегрузка транспортного средства.

«Первоначальные расследования указывают на то, что среди вероятных причин затопления судна – перегрузка, что является нарушением действующих правил», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, погибли несколько десятков человек, более 50 считаются пропавшими без вести. Точное число пострадавших только предстоит установить. Владельца шлюпки, членов экипажа и военнослужащих ВМС, находившихся на борту во время отплытия, доставят для дачи показаний в Киншасу.

На месте трагедии работают поисково-спасательные службы. В работах задействованы также подразделения военно-морских сил.

