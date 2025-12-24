В Москве подвели итоги первого сезона Книжной премии имени Н. А. Рубакина

Обладателем Гран-при первого сезона федеральной Книжной премии имени Николая Рубакина стала Инесса Плескачевская за книгу «После революций. Что стало с Восточной Европой». Об этом стало известно на итоговом мероприятии премии, прошедшем в национальном центре «Россия».

Малые премии в авторской номинации получили Владимир Сурдин («Астрономия планетных систем»), Максимилиан Неаполитанский («Кто придумал землю? Путеводитель по геофилософии от Делеза и Деррида до Агамбена и Латура») и Анастасия Хачатурова («Жизнь на воде. Необычные дома мира»).

Премии зрительских симпатий вручены Гаянэ Степанян за книгу «От Бунина до Бродского. Русская литературная нобелиана» и Елене Охотниковой за работу «Диалог модерна: Россия и Италия». В издательской номинации победили издательства «Симпозиум» (Санкт-Петербург) и «Достояние Севера» (Архангельск).

По словам директора премии Александра Вилейкиса, имя Рубакина было выбрано как символ просветительской миссии и популяризации книжной культуры.

Основатель премии Никита Томилин подчеркнул, что научно-популярная литература является важным элементом современной научной экосистемы и способствует вовлечению новых кадров в науку.

В рамках мероприятия также прошла открытая дискуссия о вкладе региональных авторов и малых издательств в развитие научно-популярной литературы. Особое внимание участники уделили опыту малых издательств и их вкладу в развитие сегмента научной литературы.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил значимость литературных премий как института, отражающего ценности профессионального сообщества и стимулирующего развитие книжного рынка.

Общественный деятель и издатель Кристина Потупчик заявила, что итоги премии показали высокий интерес к печатным изданиям и литературным наградам.

О региональной программе премии рассказал основатель центра «Другие измерения» Сергей Соловьев. Он выразил надежду на расширение географии проекта во втором сезоне.

Организаторы сообщили, что сроки подачи заявок в спецноминации продлены на год, а их победители будут объявлены в конце второго сезона премии.