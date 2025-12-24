Россиянам рассказали, как новогодние огни влияют на сон

Новогодние огни и фейерверки могут негативно отразиться на качестве сна. Яркие и мерцающие гирлянды, а также резкие и громкие звуки нагружают нервную систему, нарушая естественные биологические ритмы человека. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила врач‑психиатр и онколог системы сервисов для пожилых ​​людей «ОПЕКА», к.м.н. Людмила Морозова.

Специалист объяснила, что залогом здорового сна является мелатонин — гормон, который регулирует циркадные ритмы. Его синтез активнее всего происходит в темное время суток. Однако этот процесс может нарушиться из-за воздействия света. Главную роль при этом играет спектр излучения.

По словам эксперта, коротковолновый синий свет подавляет выработку мелатонина и смещает циркадные ритмы человека. Причиной этому чувствительность ганглиозных клеток сетчатки к синему свету, который нарушает цикл сна‑бодрствования, делает засыпание более трудным, и сон становится менее глубоким. Морозова подчеркнула, что хроническое нарушение циркадных ритмов грозит ожирением, диабетом, сердечно‑сосудистыми заболеваниями, депрессией и даже раком.

Также опасность представляют яркие гирлянды с эффектом мигания и уличное освещение. Осветительные приборы низкого качества зачастую превышают допустимые нормы яркости. Помимо этого, организм нагружают резкие звуки фейерверков и петард. Они становятся причиной стрессовой реакции и препятствуют засыпанию, отметила специалист.

По ее словам, негативному влиянию праздничных огней особенно подвержены пожилые люди, пациенты с заболеваниями нервной системы, а также специалисты, чья работа требует высокой концентрации внимания.

Защитить сон в новогодние праздники помогут беруши, плотные шторы и маски для сна. Кроме того, необходимо отключать подсветку не менее чем за два-три часа до сна, напомнила эксперт. Она также посоветовала приобрети сертифицированные гирлянды и лампы, а также избегать чрезмерно ярких и мерцающих источников света.

Кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества» Анна Замыслова до этого предупредила, что для детей Новый год нередко наполнен большим количеством впечатлений, которые становятся причиной эмоционального и сенсорного перегрузов. По ее словам, в такой период родителям особенно важно сохранять спокойствие, поскольку дети зеркалят состояние взрослых.

