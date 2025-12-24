На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как новогодние огни влияют на сон

Врач Морозова: коротковолновый синий свет смещает циркадные ритмы человека
true
true
true
close
nikkimeel/Shutterstock/FOTODOM

Новогодние огни и фейерверки могут негативно отразиться на качестве сна. Яркие и мерцающие гирлянды, а также резкие и громкие звуки нагружают нервную систему, нарушая естественные биологические ритмы человека. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила врач‑психиатр и онколог системы сервисов для пожилых ​​людей «ОПЕКА», к.м.н. Людмила Морозова.

Специалист объяснила, что залогом здорового сна является мелатонин — гормон, который регулирует циркадные ритмы. Его синтез активнее всего происходит в темное время суток. Однако этот процесс может нарушиться из-за воздействия света. Главную роль при этом играет спектр излучения.

По словам эксперта, коротковолновый синий свет подавляет выработку мелатонина и смещает циркадные ритмы человека. Причиной этому чувствительность ганглиозных клеток сетчатки к синему свету, который нарушает цикл сна‑бодрствования, делает засыпание более трудным, и сон становится менее глубоким. Морозова подчеркнула, что хроническое нарушение циркадных ритмов грозит ожирением, диабетом, сердечно‑сосудистыми заболеваниями, депрессией и даже раком.

Также опасность представляют яркие гирлянды с эффектом мигания и уличное освещение. Осветительные приборы низкого качества зачастую превышают допустимые нормы яркости. Помимо этого, организм нагружают резкие звуки фейерверков и петард. Они становятся причиной стрессовой реакции и препятствуют засыпанию, отметила специалист.

По ее словам, негативному влиянию праздничных огней особенно подвержены пожилые люди, пациенты с заболеваниями нервной системы, а также специалисты, чья работа требует высокой концентрации внимания.

Защитить сон в новогодние праздники помогут беруши, плотные шторы и маски для сна. Кроме того, необходимо отключать подсветку не менее чем за два-три часа до сна, напомнила эксперт. Она также посоветовала приобрети сертифицированные гирлянды и лампы, а также избегать чрезмерно ярких и мерцающих источников света.

Кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества» Анна Замыслова до этого предупредила, что для детей Новый год нередко наполнен большим количеством впечатлений, которые становятся причиной эмоционального и сенсорного перегрузов. По ее словам, в такой период родителям особенно важно сохранять спокойствие, поскольку дети зеркалят состояние взрослых.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли рассказывать ребенку, что Деда Мороза не существует.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами