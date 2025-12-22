На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Педагог рассказала, как защитить детей от стресса в новогодние праздники

Педагог Замыслова: в Новый год дети могут столкнуться с эмоциональным перегрузом
Shutterstock

В новогодние праздники в жизни детей происходит большое количество ярких событий, которые могут стать не только источником радости, но и причиной эмоционального перевозбуждения, капризов и других трудностей. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества» Анна Замыслова.

Специалист объяснила, что для ребенка Новый год нередко превращается в перенасыщение впечатлениями, которые становятся причиной эмоционального и сенсорного перегрузов. В такой период родителям особенно важно сохранять спокойствие, поскольку дети зеркалят состояние взрослых.

По словам педагога, нарушение привычного режима в праздники лишает ребенка ощущения безопасности и опоры. В итоге он может стать раздражительным, усталым и вести себя нехарактерно. Снизить нагрузку поможет подготовка, в ходе которой родители заранее обсудят с ребенком детали, как будет проходить праздничный период. Необходимо договориться об условном знаке, по которому можно будет покинуть шумное мероприятие с участием гостей, а также организовать для детей место тишины уединения.

Эксперт отметила, что совместное планирование праздничных мероприятий с отказом от плотного графика поможет снизить тревожность ребенка. При этом важно выделять дни, в которые не будет запланировано каких-либо событий, чтобы можно было восстановить силы. Кроме того, важно не заставлять «досиживать» до конца праздника, предоставив ему свободу выбора и позволив испытывать любые чувства, в числе которых усталость.

«Создать ощущение стабильности помогают простые ежедневные ритуалы, такие как совместный завтрак или чтение сказки перед сном. Необходимо заранее решить, какие элементы привычного режима — время подъема, приемы пищи, прогулки — останутся неизменными», — напомнила Замыслова.

Она добавила, что возвращение к привычному ритму жизни после новогодних праздников должно быть постепенным, без резкого ужесточения дисциплины.

Ранее психолог объяснила, как прекратить ссоры с близкими перед Новым годом.

