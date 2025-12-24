На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подозреваемую в торговле органами украинку экстрадировали в Казахстан

Edgar Su/Reuters

Подозреваемую в торговле человеческими органами гражданку Украины экстрадировали в Казахстан из Польши. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу казахстанской генеральной прокуратуры.

Украинку экстрадировали из Польши сотрудники генпрокуратуры и Интерпола при содействии МИД Казахстана. В ведомстве отметили, что подозреваемая в течение пяти лет находилась в международном розыске, а в в марте 2025 года ее задержали при попытке пересечь польскую границу. В настоящее время женщину поместили в следственный изолятор. За совершенные преступления ей грозит тюремный срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

По информации надзорного ведомства, участники преступной группы организовали 56 незаконных сделок купли-продажи органов живых людей и «последующую трансплантацию в организациях здравоохранения Республики Казахстан». Уточняется, что злоумышленники осуществляли свою незаконную деятельность как на территории Казахстана, так и в других государствах. Двух участников этой преступной группы ранее вернули в Казахстан из Турции и России.

Ранее в Москве задержали торговавшего людьми иностранца.

