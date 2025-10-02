В Москве задержали торговавшего людьми иностранца

Правоохранительные органы задержали в Москве разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми иностранца. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мужчину поймали в аэропорту Внуково, он был депортирован из Турции», — рассказала собеседница портала.

По словам Волк, в России подозреваемого разыскивали по обвинению в торговле людьми в период с 2006 по 2008 год. По информации правоохранителей, он работал в составе транснациональной организованной группы. В МВД уточнили, что людьми торговали с целью изъятия их органов для использования в теневой трансплантологии.

6 сентября Ставропольский суд приговорил к 10 годам заключения местного жителя, обвиняемого в торговле людьми. По информации следователей, фигурант в составе ОПГ занимался поиском иностранцев, которые на незаконном основании находились на российской территории. Злоумышленники под предлогом легализации в стране и оформления на работу, забирали у пострадавших документы. После этого фигуранты заключали сделки их купли-продажи и отправляли работать на новые места.

Ранее мать торговала телом 12-летней дочери и попала под статью.