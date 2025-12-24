На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили, кому из россиян повысят пенсии в 2026 году

Депутат Бессараб: страховые пенсии россиян повысят с 1 января 2026 года
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 января 2026 года в России проиндексируют страховые пенсии по старости, выплата вырастет на 7,6% и в среднем составит 27 117 рублей. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в следующем году повышение пройдет по прежней методике — однократно, двукратная система начнет действовать в 2027 году. Тогда индексацию пенсий будут проводить в феврале, согласно уровню официальной инфляции, и в апреле — с учетом роста доходов Социального фонда России.

Депутат отметила, что в 2026 году повышение социальных пенсий произойдет с 1 апреля 2026 года, их проиндексируют на 6,8%.

«А уже начиная с 1 октября планируется проиндексировать зарплату военнослужащим на 4%. Соответственно, на столько же сразу вырастут и военные пенсии», — заключила Бессараб.

Данные Социального фонда России до этого показали, что средний размер назначенных пенсий в России за два года увеличился на 20% и достиг 23 534 рублей. Согласно статистике, средний размер выплат для неработающих пенсионеров составляет 24 000 рублей, а для продолжающих трудовую деятельность — 21 399 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне задумываются о переезде после выхода на пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами