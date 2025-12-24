В Госдуме ответили, кому из россиян повысят пенсии в 2026 году

С 1 января 2026 года в России проиндексируют страховые пенсии по старости, выплата вырастет на 7,6% и в среднем составит 27 117 рублей. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в следующем году повышение пройдет по прежней методике — однократно, двукратная система начнет действовать в 2027 году. Тогда индексацию пенсий будут проводить в феврале, согласно уровню официальной инфляции, и в апреле — с учетом роста доходов Социального фонда России.

Депутат отметила, что в 2026 году повышение социальных пенсий произойдет с 1 апреля 2026 года, их проиндексируют на 6,8%.

«А уже начиная с 1 октября планируется проиндексировать зарплату военнослужащим на 4%. Соответственно, на столько же сразу вырастут и военные пенсии», — заключила Бессараб.

Данные Социального фонда России до этого показали, что средний размер назначенных пенсий в России за два года увеличился на 20% и достиг 23 534 рублей. Согласно статистике, средний размер выплат для неработающих пенсионеров составляет 24 000 рублей, а для продолжающих трудовую деятельность — 21 399 рублей.

