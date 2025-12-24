На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заслушал доклад министра обороны Белоруссии

Лукашенко доложили о размещении «Орешника» и пусках системы РСЗО «Полонез-М»
Павел Бедняков/РИА Новости

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту республики Александру Лукашенко о размещении ракетного комплекса «Орешник» и его постановке на боевое дежурство, а также о пусках с применением модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез-М». Об этом сообщает БелТА.

По данным агентства, в тренировках использовались «Полонез-М» с увеличенной дальностью и улучшенной точностью стрельбы.

Кроме того, одной из тем встречи было развитие военного и военно-технического сотрудничества с Россией. В частности, обсуждалось одно из перспективных направлений — ракетостроение, которое активно развивается на сегодняшний день в Белоруссии.

Также в ходе доклада министр отметил результаты модернизации зенитного ракетного комплекса «Бук» и сообщил о планах по поставке соответствующих комплексов Вооруженным силам страны.

До этого Хренин объяснил размещение в республике российского ракетного комплекса «Орешник» реакцией на агрессивные действия Запада в отношении Белоруссии. При этом глава минобра отметил, что поставки Минску «Орешника» Москвой не изменят баланса сил в Европе, так как это оружие направлено на стратегическое сдерживание.

Ранее военный эксперт заявил, что в Союзном государстве РФ и Белорусси может появиться дивизия «Орешник»

