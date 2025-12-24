На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден неожиданный фактор истончения коры мозга у подростков

ER: загрязненный воздух ведет к истончению коры мозга у подростков
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Орегонского университета науки и здоровья установили, что воздействие распространенных загрязнителей воздуха связано с истончением коры мозга в двух областях в подростковом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Research (ER).

Авторы проанализировали данные почти 11 тысяч участников крупнейшего американского долгосрочного проекта, посвященного развитию мозга у детей (Adolescent Brain Cognitive Development). Ученые сопоставили уровень воздействия мелких твердых частиц, диоксида азота и озона с изменениями толщины коры головного мозга у испытуемымх возрасте 9-10 лет и в последующие годы.

Выяснилось, что даже сравнительно низкие концентрации загрязнителей, которые считаются допустимыми по действующим нормам, связаны с ускоренным истончением коры. Изменения затрагивали лобные и височные области мозга — зоны, участвующие в процессах внимания, речи, эмоциональной регуляции и социального поведения.

По словам исследователей, речь идет не об остром эффекте, а о медленном накопительном воздействии. Такие изменения могут не вызывать заметных симптомов сразу, но способны влиять на траекторию развития мозга и повышать риск когнитивных и эмоциональных трудностей в более позднем возрасте.

Наиболее уязвимым периодом оказался ранний пубертат — этап активного созревания нейронных связей. В это время мозг особенно чувствителен к внешним факторам, включая качество вдыхаемого воздуха.

Авторы считают, что полученные данные указывают на необходимость пересмотра стандартов качества воздуха и более внимательного учета экологических рисков в системе детского здравоохранения.

Ранее ученая объяснила, как мозг сам защищает себя от деменции.

