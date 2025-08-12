На Камчатке опекун морила голодом больного ребенка

Жительница Камчатки предстанет судом за истязание больного ребенка, опекунша морила девочку голодом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 44-летняя обвиняемы являлась опекуном пятилетней больной девочки. В течение полугода женщина лишала ребенка пищи, не обращалась за медицинской помощью.

В результате у несовершеннолетней развился ряд сопутствующих заболеваний, девочку доставили в медицинское учреждение, но спасти на смогли. П факту произошедшего в отношении опекунши было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого в Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика. С 2019 года они стали систематически наносить побои мальчику, которому сейчас 12 лет. О случившемся в прокуратуру сообщил директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. У ребенка выявили перелом ребер и ожоги. Что именно делали родители, не уточняется. В отношении отчима и матери возбудили уголовное дело, их лишат прав.

Ранее россиянка избила дочь-школьницу за опоздание.