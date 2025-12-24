«Готовит почву»: В России рассказали, зачем Зеленский раскрыл пункты мирного договора

Украинский лидер Владимир Зеленский, озвучивая 20 пунктов мирного плана по Украине, может готовить общество к принятию соглашения по урегулированию конфликта, при этом не исключено, что Киев таким образом «похоронит» те пункты, которые для украинской стороны неприемлемы. Об этом «Газете.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Зачем? В принципе, для Зеленского ситуация очень сложная. <…> Любой вариант договоренности, вообще любой, будет встречен в украинском обществе, или той или иной его части, резко негативно», — подчеркнул политолог.

С точки зрения Лукьянова, негативное отношение со стороны определенной части украинского общества к мирному соглашению с Россией неизбежно.

В этой связи Зеленский раскрытием 20 пунктов мирного плана по Украине хочет «подготовить почву» для принятия соглашения украинским обществом, считает аналитик.

При этом Лукьянов не исключил, что украинский лидер озвучиванием всех пунктов проекта плана по Украине наоборот стремится «сразу похоронить и торпедировать» мирную сделку «посредством внешней реакции».

Зеленский, указал собеседник, своим шагом показывает, что «в принципе, договоренности могут быть приемлемыми» для Киева, однако в то же время существуют те пункты плана, на которых Украина «твердо стоит».

«Вот он показывает, что мы твердо стоим на своем, мы не сдаем принципиальных позиций, не волнуйтесь, все под контролем власти», — отметил Лукьянов.

По оценке Лукьянова, судя по тему плану, который озвучил Зеленский, «до договоренности очень далеко».

«Действительно, какие-то второстепенные, относительно второстепенные вещи, видимо, более или менее могут быть докручены, а принципиальные моменты – территориальные, по гарантиям — там вообще близко даже не просматривается какого-то компромисса», — подытожил эксперт.

23 декабря Зеленский во время общения с журналистами раскрыл содержание пунктов из предполагаемого мирного плана, который обсуждается Европой, Украиной, США и Россией.

План, как и сообщалось ранее, состоит из 20 пунктов. Он подтверждает суверенитет Украины; предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом, будет создан специальный механизм мониторинга; Украина получает гарантии безопасности; численность ВСУ в мирное время будет составлять 800 тысяч человек; США и НАТО предоставят гарантии безопасности аналогичные 5 статье НАТО, в случае возобновления конфликта будет военный ответ и возвращение санкций против России.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.