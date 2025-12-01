Россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях в 2026 году

Туры в Египет и Турцию в 2026 году могут подорожать на 5–7%

Согласно данным аналитиков маркетплейса авторских туров YouTravel.me, стоимость отдыха в 2026 году продолжит рост, однако его темпы будут существенно различаться в зависимости от направления, что свидетельствует о структурной перестройке туристического рынка. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

По словам экспертов, спрос и предложение становятся все более диверсифицированными, что делает цены в значительной степени зависимыми от внешних факторов. К ним относятся курс валют, стоимость авиаперелета, а также условия получения визы и въезда в страну. Именно эти внешние аспекты являются ключевыми.

При этом растущее разнообразие рынка позволяет подобрать предложение для любого бюджета. Что касается стоимости экскурсионных услуг внутри каждой из ниш, то их рост из-за усиления конкуренции, как правило, не превышает 5–10%.

В сегменте массового пляжного отдыха Турция и Египет демонстрируют умеренную ценовую динамику. Согласно прогнозам, основанным на данных турецкого статистического управления и отчетам египетских туроператоров, подорожание пакетных туров составит около 5–7%. Этот рост будет в основном обусловлен увеличением стоимости авиаперелетов и инфляцией на услуги питания и экскурсий, тогда как отели, стремясь сохранить высокую заполняемость, будут сдерживать рост цен. При этом в сегменте приключенческого туризма можно говорить о повышении стоимости отдыха на 3–5%.

Внутренний туризм России показывает разнонаправленные тенденции. Краснодарский край ожидает минимального прироста в 3–5%. В отличие от него, направления, ориентированные на уникальный природный и культурный опыт, демонстрируют опережающий рост. Стоимость туров на Алтай и в Карелию может увеличиться на 15–20% из-за растущего спроса на эко-туризм. Премиальные арктические программы в Мурманске и на Кольском полуострове подорожают на 10–12%, что объясняется их высокой ресурсоемкостью и коротким сезоном. Кавказские горные курорты и маршруты Золотого кольца покажут сдержанный рост на 8–10% и 6–8% соответственно, балансируя между инвестициями в качество и необходимостью сохранять доступность для семейного туризма.

Среди стран СНГ Узбекистан и Кыргызстан, переживающие туристический бум, столкнутся со значительным подорожанием. На фоне роста пассажиропотока на 35% за предыдущие два года и инфляционного давления стоимость туров в Узбекистан вырастет на 12–18%, а в Кыргызстан — на 10–15%. Основной вклад в рост внесет удорожание авиаперелетов и размещения в высокий сезон.

На азиатском направлении страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) сохранят статус доступного выбора, однако и здесь неизбежно подорожание на 7–9%. В отличие от них, ОАЭ продолжат стратегию премиализации, где рост стоимости отдыха прогнозируется на уровне 10–15%, в основном за счет увеличения цен на отели высшей категории и эксклюзивные развлечения — от сафари по пустыне до прыжков с парашютом.

Для европейского направления ключевым фактором стоимости остается сложная логистика. Несмотря на умеренный рост цен на проживание и услуги на месте (5–8%), общая стоимость поездки для российских туристов в рублевом выражении останется на 30–40% выше докризисных показателей.

Дальнемагистральные направления — Южная Америка и африканские страны (за исключением Египта) — сохранят нишевый статус. Согласно данным IATA, увеличение стоимости авиаперелета на 5–7% определит общее подорожание туров на 10–12%. Это не окажет существенного влияния на целевую аудиторию, не чувствительную к цене, но сделает такие путешествия еще более элитарными.

